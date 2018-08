Het tweede dodelijke slachtoffer bij de explosie maandagavond in een appartement in Arnhem is een 31-jarige Belg. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De identiteit van de andere dode was al langer bekend: het was de 33-jarige bewoner van het appartement. Een derde man ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie weet nog niet wie hij is.

De explosie in het appartement ontstond door een chemische reactie bij de verwerking van drugs. Na de explosie brak brand uit.