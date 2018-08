Amerikaanse veiligheidschefs: Russische inmenging is niet gestopt

Na de inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 poogt Rusland nog altijd het politieke systeem van de VS te ondermijnen. Dat hebben de vier belangrijkste inlichtingen- en veiligheidschefs van het land verklaard bij een persconferentie in het Witte Huis.

Zo zouden de Russen volgens de veiligheidsdiensten volop proberen de tussentijdse verkiezingen later dit jaar en de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

"Het is niet gestopt"

De Amerikaanse president Trump zei bij de top met de Russische president Poetin, vorige maand, nog dat er geen sprake was van Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Na een storm van kritiek van vriend en vijand nam hij die woorden terug en zei hij dat hij zich had versproken.

Dan Coats, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, had er vandaag geen moeite mee de Russen te beschuldigen: "We blijven een hardnekkige berichtencampagne zien vanuit Rusland, met als doel Amerika te verzwakken en te verdelen", zei hij. "Dus we zien de dreiging. Het is werkelijkheid en het is nog niet gestopt."

Trump heeft volgens het Witte Huis inmiddels een "veelomvattend en overheidsbreed" initiatief opgestart dat toekomstige Amerikaanse verkiezingen moet beschermen tegen inmenging van buitenaf.

Over hoe de Amerikaanse veiligheidsdiensten dat gaan doen en welke dreigingen er precies zijn, bleven de veiligheidschefs vaag.

Cyberdreiging

Naast Coats en Trumps veiligheidsadviseur John Bolton waren ook FBI-directeur Christopher Wray, veiligheidsminister Kirstjen Nielsen en Paul Nakasone, hoofd van inlichtingendienst NSA, aanwezig bij de persconferentie.

Dat laatstgenoemde trio was dinsdag ook al bij een bijeenkomst over cyberveiligheid in New York met topmensen van grote bedrijven uit de financiële wereld en de energie- en communicatiesector. Daar werd gesproken over de noodzaak van een collectieve aanpak voor meer veiligheid. Nielsen benadrukte na die bijeenkomst dat cyberaanvallen inmiddels een grotere bedreiging voor de VS zijn dan fysieke aanvallen.