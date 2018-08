'Straaljager-Hannie' streed onvermoeibaar tegen onrecht en uitsluiting

Oud-CDA-politica Hannie van Leeuwen is gisteren op 92-jarige leeftijd overleden. CDA-leider Sybrand Buma karakteriseert haar als "gedreven, kordaat en strijdbaar", partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt haar "een icoon voor het CDA. Iemand die zich in haar leven en in de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was."

Hannie van Leeuwen was jarenlang het sociale gezicht van het CDA. Ze heeft die partij (en voorloper ARP) in allerlei functies gediend. Voordat ze in de politiek ging werkte ze onder meer als maatschappelijk werkster. In de Tweede Wereldoorlog was ze koerierster in het verzet.

In 1966 kwam Van Leeuwen voor de ARP in de Tweede Kamer. Ze behoorde tot de sociale vleugel van de antirevolutionairen en hield zich onder meer bezig met sociale zaken en defensie. Ze bleef twaalf jaar Kamerlid. Uit die tijd stamt haar geuzennaam 'Straaljager Hannie', een vondst van CPN-voorman Marcus Bakker. De bijnaam had te maken met haar pleidooi voor de aankoop van F16's en haar sprintjes naar de interruptiemicrofoon.

Na haar vertrek uit de Tweede Kamer werkte Van Leeuwen lange tijd buiten de Haagse politiek. Ze was onder meer bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank, wethouder in Zoetermeer en waarnemend burgemeester van Hazerswoude en Nootdorp. Tijdens en na haar lidmaatschap van de Tweede Kamer zat ze ook nog twintig jaar in de gemeenteraad van Zoetermeer.

Tegen samenwerking met PVV

In 1995 keerde ze terug in de Haagse politiek als senator voor het CDA. Met haar achtergrond was ze prominent aanwezig in het politieke debat. Zo wees ze minister Hoogervorst (VVD) op onvolkomenheden in zijn plannen voor een nieuw zorgstelsel en ze eiste dat kwetsbare groepen er niet op achteruit zouden gaan. Toen ze in 2007 uit de Eerste Kamer vertrok, was ze met 81 jaar één van de oudste volksvertegenwoordigers die Nederland heeft gekend.

Na haar vertrek uit de Eerste Kamer werd ze lid van het partijbestuur van het CDA. Op het partijcongres in 2010 sprak zij zich in felle bewoordingen uit tegen samenwerking met de PVV. Ze zei dat ze altijd zou blijven opstaan voor de vrijheid van godsdienst en meningsuiting en tegen de uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen en discriminatie.

Christelijke waarden

Hoewel ze mordicus tegen het kabinet Rutte-1 was, waarin VVD en CDA gedoogsteun kregen van de PVV, overwoog ze niet uit het CDA te stappen. Ze vond dat ze daarvoor te veel aan de partij te danken had. Bovendien wilde ze liever van binnenuit invloed uitoefenen.

Van Leeuwen legde veel nadruk op de C in het CDA. Ze vond het belangrijk dat de christelijke waarden herkenbaar waren. Volgens haar moest het CDA geen brede volkspartij worden ten koste van de C.

Hannie van Leeuwen hield zowel tijdens als na haar politieke loopbaan veel spreekbeurten in het land. Ze hield van het contact met mensen die ze vertegenwoordigde, legde veel werkbezoeken af en had tientallen (neven)functies op sociaal-maatschappelijk gebied.