Daniele Gatti spreekt #MeToo-beschuldigingen tegen, overweegt juridische stappen

Dirigent Daniele Gatti heeft zijn advocaten gevraagd zo nodig juridische stappen te ondernemen om zijn reputatie te beschermen, naar aanleiding van zijn ontslag als chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest vanwege ongepast gedrag. Gatti laat via zijn advocaat weten "uitermate verrast" te zijn over de maatregel van het orkest. De dirigent spreekt nadrukkelijk alle beschuldigingen tegen en spreekt van een "lastercampagne".

Aanleiding voor het ontslag is een publicatie van The Washington Post van vorige week waarin Gatti werd beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag in 1996 en 2000, lang voordat Gatti aantrad bij het Concertgebouworkest. Ook na zijn aantreden in Amsterdam in 2016 heeft Gatti zich volgens vrouwelijke musici van het Concertgebouworkest schuldig gemaakt aan ongepast gedrag.