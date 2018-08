Zeven jaar cel voor moordpoging op ex-schoondochter Heerhugowaard

Een 77-jarige man uit Elburg is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot zeven jaar cel voor de poging tot moord, begin dit jaar, op zijn ex-schoondochter in Heerhugowaard.

Gerhard B. kon de echtscheiding van zijn zoon en de vrouw niet verkroppen, meldt NH Nieuws. Hij wachtte haar op 15 januari op, schoot in haar mond met een luchtdrukwapen en stak haar meermalen met een mes in arm, hals en borst. De vrouw overleefde de aanval doordat plantsoenmedewerkers van de gemeente haar hoorden gillen en tussenbeide kwamen.

'Enige uitweg'

De verdachte verklaarde eerder dat hij bang was dat zijn zoon zijn ex iets zou aandoen. Later herriep hij dat en zei hij te vrezen dat zijn echtgenote en zijn zoon zelfmoord zouden plegen door alle ellende rondom de scheiding. B. zag het doden van zijn voormalige schoondochter als enige oplossing voor de problemen.

De man uit Elburg werd ook veroordeeld voor smaad, omdat hij het motief voor zijn daad in een brief heeft beschreven. Zijn zoon heeft de brief aangevuld en naar buurtbewoners, kranten en instanties gestuurd. In de brief stond onder meer waarom hij vond dat zijn voormalige schoondochter dood moest.

Ruzie over zorg voor kind

Bij NH Nieuws zei de zoon van de veroordeelde eerder dat hij zijn ex-vrouw leerde kennen via een datingsite. Ze had al drie kinderen en het stel kreeg samen nog een zoon, die ernstig gehandicapt bleek te zijn. Onenigheid over de zorg voor de jongste zoon leidde tot een pijnlijke scheiding. "Er werd een valse aangifte van mishandeling tegen me gedaan en ik kreeg een contactverbod. Wekenlang mocht ik mijn zoon niet zien."

Volgens de zoon had zijn vader al rekening gehouden met de straf die hij vandaag kreeg opgelegd. ''Het komt niet als een verrassing. Het zal wel wennen zijn dat hij na 78 jaar nu in de gevangenis moet zitten. Maar hij accepteert dat het zo gaat. Hij slaat zich er wel doorheen.''