'Het Concertgebouworkest móest wel snel afrekenen met Gatti'

Het ontslag van chef-dirigent Daniele Gatti bij het Concertgebouworkest kwam onverwacht snel voor klassiekemuziekkenner Merlijn Kerkhof van de Volkskrant. De journalist had eerst een uitgebreid onderzoek verwacht naar de beschuldigingen van ongepast gedrag, "maar dat was klaarblijkelijk niet nodig".

In Nederland is het volgens Kerkhof voor het eerst dat er zo daadkrachtig wordt opgetreden in de wereld van de klassieke muziek sinds de #MeToo-discussie. In de VS begon het balletje vorig jaar al te rollen met het ontslag van dirigent James Levine van de Metropolitan Opera. "Over hem gingen al jaren verhalen rond dat hij verkeerde dingen deed met kinderen. Pas na de #MeToo-ophef is er eindelijk wat gebeurd."