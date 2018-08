Zieke commissaris van de koning Cornielje draagt taken tijdelijk over

Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, legt zijn taken tijdelijk neer vanwege een hersenvliesontsteking. Loco-commissaris en gedeputeerde Jan Markink neemt een deel van de taken van Cornielje waar.

Cornielje herstelt op dit moment in het ziekenhuis van een bacteriƫle hersenvliesontsteking, meldt Omroep Gelderland. Hoe lang hij afwezig blijft, is vooral afhankelijk van het genezingsproces.

Mooi moment om te stoppen

De Gelderse commissaris kondigde eerder dit jaar zijn vertrek aan op 1 februari 2019. Hij is dan 60 jaar en vindt het een mooi moment om te stoppen. Volgens Cornielje (VVD) heeft zijn afscheid niets te maken met zijn ziekte. Bij hem is enkele keren kanker geconstateerd.

Bacteriƫle hersenvliesontsteking - of meningitis - wordt behandeld met antibiotica. De ziekte kan leiden tot zware hoofdpijn, een stijve nek, koorts en overgeven. Ook wordt het slaapritme verstoord.