Eiffeltoren dicht vanwege staking, bezoekers teleurgesteld

Middenin het hoogseizoen is de Eiffeltoren dicht omdat het personeel staakt. Medewerkers zeggen dat een nieuw bezoekersbeleid leidt tot buitensporig lange rijen voor de Parijse topattractie.

Sinds vorige maand kan de helft van de kaartjes vooraf geboekt worden door bezoekers die zich daarbij vastleggen op een bepaald tijdvak. Mensen met verschillende kaartjes gebruiken verschillende liften, wat tot extra werk voor de medewerkers leidt.

Bij de ene lift is het heel druk, terwijl bij de andere nauwelijks een rij staat. De medewerkers willen dat mensen de beide liften kunnen gebruiken, waarbij mensen die vooraf hun kaartjes kochten, voorrang krijgen.

Sinds het nieuwe systeem is ingesteld, klagen de vakbonden, die de ongeveer 300 werknemers vertegenwoordigen, over "monsterlijke" wachttijden. Ook zeggen ze dat de leiding niet naar de zorgen van de medewerkers luistert.

Bezoekers teleurgesteld

"Er waren dagen met rijen van drie uur. Een paar ouderen zijn flauwgevallen. We zijn uitgeput en willen dit in augustus niet nog een keer meemaken", zegt een medewerker en vakbondsvertegenwoordiger tegen persbureau AP.

Bezoekers zijn teleurgesteld. "Dit is mijn eerste keer in Parijs en ik had veel zin om de Eiffeltoren en de stad van boven te zien, maar nu is hij dicht", zegt een Duitse toerist.