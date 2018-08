Studenten in Bangladesh pikken verkeerschaos niet langer

Uit protest tegen de gevaarlijke verkeerschaos in het dichtbevolkte Bangadesh hebben duizenden studenten in de hoofdstad Dhaka het heft in eigen handen genomen. Ze blokkeren kruispunten en proberen bestuurders discipline bij te brengen.

Het is de vijfde opeenvolgende dag van protesten. Aanleiding is een verkeersongeluk waar zondag twee studenten bij om het leven kwamen. De woede over roekeloos rijgedrag heeft sindsdien de hoofdstad in zijn grip.

Vandaag hielden studenten een hooggeplaatste politiechef staande. De bestuurder van de jeep bleek geen papieren of rijbewijs bij zich te hebben. "Het is waar", bekende de politiebaas tegenover The Daily Star. De krant heeft er een video van gepubliceerd.