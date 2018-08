Vervuild hartmedicijn vervangen door niet-kankerverwekkend alternatief

Begin deze maand riepen alle Europese lidstaten geneesmiddelen terug waarinvalsartan is verwerkt met daarin de ongewenste stof NDMA. De stof die voluit N-nitrosodimethylamine heet, is waarschijnlijk kankerverwekkend. In de vervuilde partijen valsartan zaten kleine hoeveelheden van de schadelijke stof. Recent bleek dat de vervuiling plaatsvond tijdens het productieproces in een Chinese fabriek

Geroosterd vlees

Het risico op kanker is volgens het RIVM vergelijkbaar met het extra risico op kanker als gevolg van regelmatig geroosterd vlees eten. De kans is dus klein dat iemand kanker krijgt door gebruik van vervuilde valsartan.

Om te voorkomen dat er een tekort aan de bloeddruk- en hartmedicijnen ontstaat, hebben apothekers de bestaande voorraden valsartan tot uiterlijk begin oktober in huis. "De in dit geval beperkte gezondheidsrisico's zijn afgewogen tegen de grote risico's van tekorten van het medicijn en onderbreking van de therapie", schrijft Bruins.

Eén te veel

Branchevereniging KNMP gaat verder en roept apothekers op om patiënten te vragen het vervuilde valsartan terug te brengen naar de apotheek.

"Bij twijfel aan de kwaliteit van de geneesmiddelen is het in het belang van de patiënt om het terug te brengen", zegt voorzitter Gerben Klein Nulent. "Iedere patiënt die ziek wordt door het gebruik van valsartan is er natuurlijk één te veel."

De Inspectie voor de Gezondheidszorg adviseert patiënten om niet te stoppen met het gebruik zonder overleg met hun arts of apotheker.