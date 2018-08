Slachtoffers aanrijding Pinkpop niet langer in kritieke toestand

De drie slachtoffers die in juni gewond raakten bij een aanrijding kort na afloop van Pinkpop, zijn niet meer in levensgevaar. Ze hoeven niet langer op de intensive care-afdeling te blijven. "Er is geen sprake meer van een levensbedreigende situatie. Die fase is gelukkig voorbij", zegt advocaat Nino Pennino tegen L1.

Hij staat de slachtoffers bij. Volgens hem hebben de drie nog wel een lange weg te gaan. Hij wil verder geen bijzonderheden kwijt in verband met de privacy van de slachtoffers.

Een dodelijk slachtoffer

Bij de fatale aanrijding op maandag 18 juni kwam één festivalganger om het leven: een 35-jarige Heerlenaar. Drie anderen raakten zwaargewond en lagen lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gaat om een 30-jarige man uit Landgraaf en een 26-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Heerlen.

De festivalgangers werden aangereden op de Mensheggerweg, nabij camping B. De 34-jarige chauffeur sloeg na de aanrijding op de vlucht. Later die dag meldde hij zich bij de politie. Danny S. verklaarde tegenover de politie dat hij pas merkte dat er mensen op de weg zaten, toen hij de slachtoffers raakte.