Aangereden meisjesscout niet in levensgevaar, kamp gaat door

Het 15-jarige Belgische meisje dat gisteravond werd aangereden door een automobilist in Bergeijk is aan de beterende hand. Dat laat directeur Erwin Cools van de chiro - de Belgische scouting - weten. Het meisje was met de jeugdbeweging op kamp in Hilvarenbeek.

Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. "Haar toestand is nu stabiel en ze is niet in levensgevaar", zegt Cools. "Dat is goed nieuws."

Omdat het nu beter met haar gaat, gaat het kamp in Nederland gewoon door. "Dat heeft de groep besloten na overleg met de ouders en andere betrokkenen. De groep die dit meemaakte, krijgt de nodige zorg aangeboden. Daar wordt ook gebruik van gemaakt."

Verblind door de zon

Het slachtoffer was op de Witrijtseweg aan het wandelen met haar scoutinggroep, toen ze werd aangereden door een auto met een Belgisch kenteken. "We hebben vernomen dat de chauffeur verblind zou zijn geweest door de ondergaande zon", vertelt de directeur aan Omroep Brabant. "Daardoor had die de groep niet gezien en reed erop in." De bestuurder van de auto werd aangehouden na het ongeluk.

De groep van ongeveer twintig jongeren kwam gisteren aan in Hilvarenbeek en zal daar tot 10 augustus verblijven.