Chef-dirigent Koninklijk Concertgebouworkest ontslagen om #MeToo-beschuldigingen

Chef-dirigent Daniele Gatti is ontslagen door het Koninklijk Concertgebouworkest. Aanleiding is een publicatie van The Washington Post van vorige week waarin Gatti werd beschuldigd van ongepast gedrag in 1996 en 2000, lang voordat Gatti chef-dirigent werd van het Concertgebouworkest. Hij trad daar aan in 2016.

"Deze beschuldigingen en de reacties hierop van Gatti hebben veel commotie veroorzaakt onder musici en staf, en bij stakeholders in binnen- en buitenland", schrijft het Concertgebouworkest. Na de publicatie heeft een aantal vrouwelijke musici melding gemaakt van hun ervaringen met Gatti. Die hebben geleid tot onherstelbare beschadiging van het vertrouwen in de Italiaanse dirigent.

Alle geplande concerten met Gatti zullen doorgaan met andere dirigenten.

Seksueel wangedrag

In het artikel in The Washington Post over seksueel wangedrag in de klassieke muziekwereld beschuldigen twee zangeressen Gatti van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sopraan Alicia Berneche, destijds 24 jaar, zegt dat de tien jaar oudere Gatti haar in 1996 in Chicago in een kleedkamer betastte en probeerde te zoenen. Sopraan Jeanne-Michèle Charbonnet vertelt over een soortgelijke ervaring, vier jaar later in Bologna. Uit angst hun baan te verliezen hielden de twee lang hun mond.

Via een woordvoerder liet Gatti aan de krant weten dat de aantijgingen hem verrassen. "Elke keer dat ik iemand heb benaderd, deed ik dat in de volle overtuiging dat de interesse wederzijds was. Dit zijn gebeurtenissen van lang geleden, maar als ik iemand heb gekwetst bied ik daarvoor oprecht mijn excuses aan."