Frans verbod op seks met kinderen en boetes voor intimidatie op straat

In Frankrijk is een wet aangenomen tegen seksueel geweld. Seks met kinderen onder de 15 jaar wordt vanaf september strafbaar en er komen boetes oplopend tot 750 euro voor intimidatie of iemand lastigvallen op straat.

Met deze wet reageert de regering op de #MeToo-discussie, die in Frankrijk het afgelopen jaar hoog is opgelopen. Afgelopen weekend was de op straat mishandelde 22-jarige Marie Laguerre uit Parijs het gesprek van de dag. Zij is de website NousToutesHarcèlement (we worden allemaal lastiggevallen) begonnen om getuigenissen van lotgenoten te verzamelen.

Eerder was er grote verontwaardiging nadat een 28-jarige man niet werd vervolgd wegens verkrachting van een 11-jarig meisje. De nieuwe wet maakt seks met kinderen tot 15 jaar dus verboden, ook als er geen sprake van dwang is. Voorheen was zulk seksueel contact alleen strafbaar als het kind zich had verzet.

Ook wordt de verjaringstermijn van seksueel geweld verhoogd. Voortaan kunnen verdachten tot dertig jaar nadat een slachtoffer 18 jaar is geworden strafrechtelijk worden vervolgd, tien jaar langer dan tot nu toe.

'Hou je bek'

Iemand in het openbaar seksueel lastigvallen kan vanaf september worden bestraft met een boete tussen de 90 en 750 euro. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van vernederende of kwetsende opmerkingen in de bus of op straat.

Na de door het Franse voetbalelftal gewonnen WK-finale zeiden tientallen vrouwen in Frankrijk dat ze waren aangerand of geïntimideerd tijdens de feestelijkheden.

De 22-jarige Laguerre werd vorige week geslagen door een man, die volgens haar obscene geluiden maakte naar haar. Ze zei "hou je bek" en kreeg daarna een klap in haar gezicht. De politie is op zoek naar de man, maar heeft hem nog niet gevonden.

Een vol terras was getuige. Een bewakingscamera legde het incident vast: