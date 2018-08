Schilderijen van grote meesters ontdekt bij politie-invallen

De politie heeft zeven kostbare schilderijen teruggevonden bij verschillende invallen. De doeken, waaronder een Mondriaan en een Mesdag, zijn van een inwoner van Voerendaal. Ze zijn enkele tonnen waard.

Er werden doorzoekingen gehouden op een woonwagenkamp in Berg en Terblijt en in Best, Enschede en Zwolle. De zeven verduisterde kunstwerken zijn in Enschede gevonden. Er zijn drie verdachten uit Berg en Terblijt, Best en Enschede aangehouden.

Bij de actie troffen agenten ook enkele vuurwapens, verdovende middelen en een grote hoeveelheid geld aan. Ook ontdekten ze nog meer schilderijen, waarvan de herkomst nog moet worden onderzocht, schrijft 1Limburg.