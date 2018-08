Weerman Piet Paulusma uit de running vanwege ziekenhuisopname

Weerman Piet Paulusma is even uit beeld vanwege een ziekenhuisopname. Hij legt zijn werk op radio en tv voorlopig neer. Wat hij mankeert en hoelang hij wegblijft, is niet bekendgemaakt.

Op televisie wordt Paulusma vervangen door zijn dochter Martsje. Op SBS6 begon ze gisteren het weerbericht met de mededeling dat haar vader er "helaas niet bij kon zijn. Daarom presenteer ik het weer."

In tegenstelling tot haar vader stond zij alleen op locatie. Piet Paulusma's laatste tv-optreden was 31 juli. Voor zover bekend kwam het een keer eerder voor dat Martsje Piet Paulusma verving, in november 2017. Hij was toen een dagje vrij, omdat hij "probeerde te ontspannen."

Twee keer vakantie

De weerman staat bekend als workaholic. Hij begon in 1985 bij Omrop Fryslân. Daar meldt hij zich elk half uur, voordat hij aan het weerbericht van de landelijke zender begint.

In 1996 begon Paulusma bij SBS6. Sindsdien heeft hij twee keer vakantie opgenomen: tweemaal acht dagen. Bij de Friese omroep neemt hij wel af en toe vrij. Zijn dochter Martsje gaat ook daar het weer op tv presenteren.