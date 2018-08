Buurvrouw verft kindertekeningen over, huis uit wraak beklad

Maar haar actie is beantwoord: als wraak is haar voordeur nu bespoten met groene graffiti. Een voorbijganger wil niet reageren: "Ik bemoei me niet met zulke dingen, ik heb alleen op Facebook gezien dat er ruzie over was."

Wel weet hij dat de school na de vakantie met de buurt gaat overleggen.

De vrouw was zelf niet bereikbaar om haar actie toe te lichten. Buurtbewoners vertellen aan RTV Rijnmond dat ze wel vaker overhoop ligt met de buurt, onder andere over de hondenuitlaatplek tegenover haar huis.