Bewoners uitgebrand zorgcomplex Breukelen mogen even terug

De bewoners van het uitgebrande woonzorgcentrum 't Heycop in Breukelen mogen vandaag kort naar huis om wat spullen op te halen. De gemeente en de woningbouwvereniging schrijven dat ze met een medewerker van een schoonmaakbedrijf en een begeleider drie kwartier naar binnen mogen.

Dan kunnen ze twee verhuisdozen vullen met de meest noodzakelijke spullen voor de komende twee weken. Bij de evacuatie konden ze niets meenemen; ze dragen zelfs geleende kleren.

Sinds de grote brand van maandag moeten bewoners van 114 appartementen ergens anders slapen. Elf mensen moesten vlak na de brand voor controle naar het ziekenhuis. Negen van hen zijn weer ontslagen.

Dinsdag werd bekend dat de bewoners nog wekenlang niet terug kunnen keren naar het pand aan de Heycoplaan. Eerst moet de brandmeldinstallatie worden hersteld. In de tussentijd verblijven de bewoners in een hotel of op het terrein van universiteit Nyenrode.

De woningcorporatie wil de woningen zo snel mogelijk weer schoon opleveren. De verwachting is dat dit lukt met een "beperkte reiniging", schrijft RTV Utrecht.