Resten Amerikaanse militairen aangekomen op Hawaii

Op Hawaii zijn de stoffelijke resten aangekomen van ongeveer 55 militairen die tijdens de Koreaanse Oorlog in de jaren 50 zijn gesneuveld. De kisten werden op de basis Pearl Harbor in Honolulu uit het vliegtuig gehaald en naar een hangar gebracht. Daar zal worden geprobeerd de overblijfselen te identificeren.

Vicepresident Pence was bij de ceremonie op de basis en hield een toespraak. Hij had vooraf via Twitter laten weten dat hij erg vereerd was dat hij erbij mocht zijn. Zijn vader heeft gevochten in de Korea-oorlog en overleefde die.

Geallieerde troepen

De resten van de militairen zijn vorige week door Noord-Korea overgedragen aan de Verenigde Staten, precies 65 jaar na het einde van de oorlog tussen het communistische noorden en het door het westen gesteunde zuiden van Korea. De repatriëring was een van de afspraken die de Noord-Koreaanse leider Kim heeft gemaakt met president Trump, op de top in juni.

Volgens schattingen zouden de resten van nog zeker 5300 Amerikaanse militairen in Noord-Korea liggen. Uit onderzoek moet nu blijken of de resten die zijn overgedragen aan de VS inderdaad van Amerikaanse militairen zijn. Het zouden ook overblijfselen kunnen zijn van militairen van andere geallieerde troepen die meevochten in de Koreaanse Oorlog.