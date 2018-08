Juli was heetste maand ooit in Death Valley

In Death Valley is in juli het wereldrecord voor hoogst gemeten gemiddelde temperatuur verbroken. In het woestijndal was het gemiddeld 42,3 graden, bijna een halve graad hoger dan het vorige record van juli vorig jaar.

Het gaat om de gemiddelde temperatuur van dag en nacht. Overdag liep de temperatuur meerdere dagen op tot 52,7 graden. "Het was behoorlijk intens voor deze tijd van het jaar", zegt meteoroloog Todd Lericos van het nationale weerbureau van de Verenigde Staten.

De recordtemperaturen zijn gemeten in Furnace Creek, waar ook het Badwater Basin in ligt. Dat is met 86 meter onder zeeniveau het laagste punt van Noord-Amerika. Op die plek is ook de hoogste temperatuur ooit gemeten. Op 10 juli 1913 was het daar 56,7 graden.

Voorzorgsmaatregelen

Vanwege de extreme hitte in Death Valley krijgen toeristen het advies om minstens 4 liter water per dag te drinken, extra water in de auto mee te nemen en alert te zijn op duizeligheid, misselijkheid en andere symptomen van een mogelijk dodelijke zonnesteek.

Ook wordt bezoekers op het hart gedrukt om zich grondig voor te bereiden op de reis en binnen 10 tot 15 minuten terug te keren naar hun door airconditioning gekoelde auto's.