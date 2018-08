'Crisisberaad Buckingham Palace over loslippige vader Meghan'

Buckingham Palace heeft crisisberaad gehouden over Thomas Markle, de vader van prinses Meghan. Hij heeft in een reeks interviews een boekje opengedaan over zijn dochter en schoonzoon, prins Harry. Dat schrijft de Britse tabloid Daily Mail.

De 74-jarige Markle gaf de afgelopen dagen meerdere interviews aan tabloids en tv-programma's. Daarin klapte hij onder meer uit de school over gesprekken die hij met prins Harry had in de aanloop naar het huwelijk met zijn dochter op 19 mei.

Harry zou bijvoorbeeld gezegd hebben dat hij zich zorgen maakt over de brexit. En toen Meghan's vader kritiek uitte op de Amerikaanse president Trump, zou Harry hebben gezegd: "Geef die man een kans".

"Dat soort dingen liggen natuurlijk heel gevoelig bij de Britse koninklijke familie", zei correspondent Tim de Wit in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. "We hebben geen idee hoe bijvoorbeeld de koningin denkt over Donald Trump of de brexit. En nu horen we ineens van die vader allerlei persoonlijke dingen die prins Harry over deze onderwerpen gezegd zou hebben."

Geen contact

Ook beklaagt Thomas Markle zich erover dat hij al meer dan tien weken geen contact heeft gehad met zijn dochter. "Dat doet pijn", zei hij tegen Mail on Sunday. "Ik had een telefoonnummer van haar persoonlijke assistent in het paleis. Maar na een paar kritische woorden dat Meghan door de koninklijke familie is veranderd, zijn de nummers veranderd."

"Het lijkt alsof hij bewust op ramkoers ligt", zegt Tim de Wit. "Waarschijnlijk hoopt hij er een soort doorbraak mee te forceren en zijn dochter zover te krijgen dat ze weer contact opneemt."

Bronnen melden aan de Daily Mail dat er in Buckingham Palace drie opties op tafel liggen om op de loslippigheid van Thomas Markle te reageren. Meghan kan rechtstreeks contact opnemen met haar vader, een mediator kan tussen beiden bemiddelen of Meghan verbreekt helemaal de banden met haar vader.