Steeds meer internationaal vrachtverkeer in Nederland

Vorig jaar zijn meer goederen van en naar Nederland over de weg vervoerd. Het CBS meldt dat het internationale wegvervoer is gestegen met 4,3 procent. Het gaat daarbij zowel om vrachtwagens uit Nederland die naar het buitenland rijden als vrachtauto's uit het buitenland.

Voor de Nederlandse transporteurs was het voor het eerst in drie jaar dat het grensoverschrijdend vervoer weer groeide. De afgelopen twee jaar was er sprake van krimp. Twee derde van de goederen gaat naar Duitsland, Belgiƫ en Frankrijk.

In opkomst

Van de buitenlandse vrachtwagens zijn het vooral die uit Oost-Europese landen die meer goederen van en naar Nederland brachten. De afgelopen tien jaar is hun aandeel in het transport bijna verdrievoudigd.

De meeste buitenlandse vrachtwagens komen nog altijd uit Belgiƫ en Duitsland. Poolse vrachtwagens zijn sterk in opkomst: zij vervoeren nu bijna net zoveel als Duitse trucks.