In Tilburg is een man aangehouden voor het gooien van muizengif in het kinderzwembadje van zijn buren. De man ergerde zich groen en geel aan het geluid van spelende kinderen bij het badje, meldt Omroep Brabant.

De man kreeg van agenten een dagvaarding. Hij moet zich later verantwoorden voor de rechter voor poging tot zware mishandeling en vernieling.