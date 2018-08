Man ligt tijdlang dood in appartement Maastricht

In een appartement in Maastricht is het lichaam van de bewoner gevonden. Het stoffelijk overschot lag er volgens de politie al enige tijd.

De politie gaat niet uit van een misdrijf. De man is een natuurlijke dood gestorven, zegt een woordvoerder.

Het lichaam werd gevonden door agenten en medewerkers van de woningcorporatie. Zij gingen kijken na een melding dat de bewoner al geruime tijd niet was gezien.

Volgens De Limburger heeft de man zeker drie weken dood in huis gelegen. Buren hadden geklaagd over stank die zich verspreidde via de luchtafzuiging. Ze zeggen tegen de krant dat de man weinig contact had met andere flatbewoners.