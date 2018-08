Droog, droger, Achterhoek: 'Het is hier net Spanje'

De droogte is overduidelijk te zien in Lichtenvoorde. Vanmiddag probeerde een meisje vissen te redden uit een sloot. Het water is er bijna verdwenen. "Ik denk dat ze het hier nog twee dagen volhouden", vreest ze. "Met de dag wordt het warmer en dan zakt het water, totdat ze uitdrogen." Om haar heen drijven al vissen die het niet gered hebben.

Waterrecycling

Ook bij een carwash verderop is de droogte het gesprek van de dag. "Het leeft hier echt", vertelt medewerker Tunay Karaman. "Het lijkt net alsof je in Spanje zit." Ondanks het watertekort heeft de carwash wel klanten. En zo slecht als het lijkt is de wasserette zeker niet, zegt Karaman. "Het water dat we gebruiken gaat een put in, gaat door filters heen en wordt hergebruikt." Op die manier wordt 80 procent van het water gerecycled. "Het scheelt in de kosten en het is mooi dat je niet continu water gebruikt", voegt hij toe.

De inwoners van Lichtenvoorde zijn het erover eens: de boeren hebben het meeste last van de droogte. "Je hoeft er niet veel verstand van te hebben, om dat te zien", zegt carwash-klant Roland Wichman. "De bodem begeeft het, het schors van de bomen valt eraf. De maïs zie je verpieteren. Voor de boeren is het een kleine ramp, denk ik."