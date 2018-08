Beveiliger Wilders lekte ook over bezoek dochter Obama aan Nederland

De beveiliger van onder anderen Geert Wilders die vorig jaar werd opgepakt wegens lekken, heeft volgens het Openbaar Ministerie ook informatie gelekt over het bezoek aan Nederland van een dochter van toenmalig president Barack Obama.

De 36-jarige Faris K. staat maandag voor de rechter. Hij wordt vervolgd voor het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan een man en een onbekende vrouw. Aan de vrouw gaf hij telefonisch informatie over het bezoek van een van de dochters van Obama aan Nederland maar ook over de woonplaats van Wilders, stelt het OM.

Gevoelige informatie

Daarnaast zou hij een man uiterst gevoelige informatie hebben gegeven over de bewapening van de beveiligers van Wilders, over de situatie rond de woning van Wilders en de voertuigen waarin de PVV-leider wordt vervoerd.

Ook zou K. deze man informatie hebben verschaft over de bestelling van een nieuw dienstwapen en over Israëlische beveiligers. Bovendien heeft hij volgens het OM jarenlang zonder noodzaak persoons- en kentekengegevens opgevraagd in politiesystemen.

Schending ambtsgeheim

Volgens het OM heeft K. de gevoelige informatie over Wilders in de privésfeer gedeeld. Hij wordt daarom vervolgd voor het schenden van zijn ambtsgeheim.

K, medewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen, werd in februari vorig jaar aangehouden. Hij werkte in het zogeheten IRIS-team, dat vooronderzoek doet op plekken waar politici als Wilders of leden van het Koninklijk Huis heen gaan. Hij was niet betrokken bij de persoonlijke fysieke beveiliging van Wilders.