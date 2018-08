In Australië is het pas écht droog: 'Het eet je helemaal op'

De 79-jarige May McKeown en haar zoon Jimmie wonen zo'n 200 kilometer westelijker, in de buurt van Walgett. Ook zij maken zich zorgen over hun land, waar sinds 2010 bijna geen regen meer is gevallen.

"Mijn overgrootvader vestigde zich in 1901 op dit land en hij heeft in al die jaren zijn vee nog nooit hoeven te verplaatsen. Wij hebben ze nu allemaal weg moeten halen en dichter bij ons huis moeten brengen zodat we ze kunnen voeren."

Door de droogte dreigt er ook een tekort aan hooi. De prijzen stijgen gigantisch door de schaarste en dus heeft de Australische overheid een noodfinanciering aan boeren toegekend van ruim 300 miljoen euro.

Dit zijn meer luchtfoto's van de droogte in Nieuw-Zuid-Wales, waar dus nauwelijks nog groen is: