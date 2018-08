Dodelijke explosie Arnhem veroorzaakt door drugs

De explosie in een flat in Arnhem die deze week aan twee mannen het leven kostte, is ontstaan door een chemische reactie bij de verwerking van drugs. Er werd al vermoed dat drugs de oorzaak waren en onderzoek door de politie heeft dat bevestigd.

Bij de ontploffing en de daaropvolgende brand in de flat in Arnhem-Zuid raakten maandagavond drie mannen zwaargewond. Een van hen werd bij buren onder de douche gezet, een tweede rende de sloot in. Beiden overleden later in het ziekenhuis. De derde betrokkene ging ervandoor, maar werd de volgende ochtend ergens anders in Arnhem gevonden.

Frans kenteken

Een van de twee doden is de 33-jarige bewoner van het appartement. Het andere slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. Ook van de zwaargewonde man is nog geen identiteit bekend. Vermoedelijk komen zij uit het buitenland, waardoor de identificatie langer gaat duren. De zwaargewonde man is nog niet verhoord.

De politie heeft gisteren bij de flat twee auto's in beslag genomen. Een van de voertuigen had volgens Omroep Gelderland een Frans kenteken.

Het appartement is tijdens het politieonderzoek bewaakt door een eenheid die bestaat uit speciaal getrainde agenten met automatische wapens. De politie wilde op die manier voorkomen dat anderen drugs zouden meenemen.