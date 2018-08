Dolfijnen krijgen witvis uit onderschept drugstransport

Het transport bestond uit drie zeecontainers, onderweg van Ecuador naar een bedrijf in Zaandam. In een van de containers zat 1125 kilo cocaïne, met een waarde van zeker 22 miljoen euro. De drugs werden bedekt door pallets met bevroren witvis. De drugs en de vis uit die container zijn meteen vernietigd.

Maar in de andere twee - drugsloze - containers zaten nog 33 pallets met heek. Die lading is eerst opgeslagen in een door de politie ingehuurde vriescel. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben nu besloten om de vis als voedsel te doneren aan Nederlandse zeeaquaria.