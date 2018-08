Politieactie tegen rondreizende criminele bendes

Aan de Zuid-Limburgse grenzen is een grote politieactie bezig tegen rondreizende criminele bendes in Belgiƫ, Nederland en Duitsland. De rondtrekkende criminelen uit met name Oost-Europa maken zich schuldig aan misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak, oplichting, skimming en zakkenrollerij.

Aan de actie doen 200 agenten mee van de Limburgse, Duitse en Belgische politie. Ze hebben controlepunten ingericht op snelwegen, hoofdwegen en stedelijke knooppunten in het grensgebied tussen Heerlen en het Belgische Eupen. Ook bij kleinere grensovergangen wordt gecontroleerd.

Inbrekerswerktuigen

De agenten maken gebruik van digitale nummerplaatherkenning. De nummerplaten van passerende auto's worden gescand en ingevoerd in een systeem waarin gegevens staan van mobiele criminelen en rondtrekkende dadergroepen.

Als er een match is, wordt de auto aangehouden. Behalve een schat aan informatie voor lopende rechercheonderzoeken, treft de politie in de voertuigen ook vaak inbrekerswerktuigen en gestolen goederen aan.