Man opgepakt voor in brand steken daklozen Berlijn

De politie in Berlijn heeft een man opgepakt die ruim een week geleden twee daklozen in brand zou hebben gestoken. De man van 47 is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Over een motief is nog niets bekend.

Op de avond van 22 juli werden op het treinstation Berlin-Schöneweide twee slapende daklozen met een brandbare vloeistof overgoten en in brand gestoken. Omstanders doofden het vuur, waarna de slachtoffers met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis werden gebracht.

De dader wist te ontkomen. Na intensief onderzoek, waarbij onder meer beelden van beveiligingscamera's werden bekeken, kwam de politie hem alsnog op het spoor. Hij werd gisteren gearresteerd in de wijk Köpenick, in Oost-Berlijn.

Kunstmatig coma

Duitse media melden dat een van de daklozen, een man van 62, het inmiddels goed maakt. Hij wordt waarschijnlijk binnen enkele dagen uit het ziekenhuis ontslagen.

Het andere slachtoffer, een man van 47 jaar oud, verkeert nog in levensgevaar. Hij wordt kunstmatig in coma gehouden en heeft meerdere huidtransplantaties ondergaan.