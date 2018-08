Meer kans op dodelijke schimmel bij ernstige griep

Patiënten die met ernstige griep op de intensive care terechtkomen, hebben vijftien procent kans om een bijkomende dodelijke schimmelinfectie in de longen te ontwikkelen. Dat blijkt uit een onderzoek van zeven Nederlandse en Belgische ziekenhuizen dat gepubliceerd is in het vakblad The Lancet.

Normaal heeft een patiënt op de intensive care een kans van vijf procent om de Aspergillus-schimmelinfectie te ontwikkelen.

De infectie is een belangrijke doodsoorzaak. Bijna de helft van de grieppatiënten op de intensive care overlijdt als de schimmel in het lichaam komt.

Essentieel

"Schimmelsporen zitten overal in de lucht, ieder mens ademt die in. Daar heb je geen last van als je gezond bent, maar als het longslijmvlies kapot is, bijvoorbeeld bij een ernstige griep, dan kan zo'n schimmel naar binnen slaan. Dat gebeurt vooral bij patiënten die toch al een slechte afweer hebben, maar ook bij voorheen volstrekt gezonde mensen. De ziekte snel opsporen en behandelen, is essentieel", zegt onderzoeker Bart Rijnders van het Erasmus MC.

Er komt nu een vervolgonderzoek om te bekijken of het verstandig is om elke ic-patiënt meteen een antischimmelmiddel te geven.