2,5 jaar cel voor dodelijk ongeluk Duinrell

Een 29-jarige man is vandaag veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het veroorzaken van een dodelijk auto-ongeluk op het terrein van attractiepark Duinrell in Wassenaar. Ook mag hij vier jaar niet rijden. De straf is hetzelfde als het Openbaar Ministerie had geƫist.

Afgelopen februari reed M., een Sloveen, 's nachts met twee anderen over het terrein van Duinrell, maar zijn auto kwam in het water terecht. Daarbij kwamen de twee passagiers van M. om het leven; zelf overleefde hij het ongeluk.

Alcohol

M. had drie keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Hij kon zich weinig tot niets meer herinneren van het ongeval, zei hij eerder al. Ook wist hij niet zeker of hij op dat moment wel de bestuurder van de auto was, maar volgens de rechter is daar wel voldoende bewijs voor. De rechter baseert zich onder andere op de verklaring van een getuige, die vlak voor het ongeluk uit de auto was gestapt.

Uitgaan

Volgens deze getuige wilden de drie Slovenen in de bewuste nacht uitgaan in Den Haag. Ze woonden tijdelijk in het vakantiepark van Duinrell, dat in de winterperiode huisjes verhuurt aan mensen die in de buurt werken.