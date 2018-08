Amnesty: een overheid wilde ons bespioneren met Israëlische spyware

In de week dat de medewerker het verdachte WhatsApp-bericht kreeg, voerde de organisatie actie voor de vrijlating van zes vrouwelijke activisten in Saudi-Arabië. Na onderzoek ontdekten experts van de organisatie dat de domeinnaam waar in de tekst naar wordt gelinkt, behoort tot een netwerk van honderden websites die met NSO Group in verband worden gebracht.

Amnesty meldt verder dat een activist uit Saudi-Arabië op een soortgelijke manier is benaderd. Onderzoekers van waakhond Citizen Lab zeggen dat Qatar en Saudi-Arabië in het verleden betrokken waren bij dit soort spionage-pogingen. Dat zou erop wijzen dat de software van het Israëlische bedrijf in meerdere landen in de Golf-regio wordt gebruikt.

Komt vaker voor

Internationale media melden dat het vaker voorkomt dat technologie uit Israël wordt ingezet om activisten en oppositieleden uit landen in het Midden-Oosten en daarbuiten te bespioneren. Software van de NSO Group is volgens Citizen Lab ook gebruikt om in te breken op een telefoon van een activist uit de Verenigde Arabische Emiraten en voorstanders van een heffing op frisdrank in Mexico.

Het Israëlische bedrijf zegt in een verklaring dat het programma "enkel is bedoeld voor het opsporen en voorkomen van misdaad en terrorisme". NSO Group zegt dat de aantijgingen van misbruik worden onderzocht. In het verleden zijn volgens de firma contracten opgezegd nadat misbruik aan het licht was gekomen.

Twee jaar geleden bracht techbedrijf Apple nog een beveiligingsupdate uit voor de iPhone vanwege spionagesoftware van NSO Group.