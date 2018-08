Oud-beheerder Fort Oranje hoeft voorlopig geen 5,37 miljoen te betalen

De oud-beheerder van camping Fort Oranje hoeft de gemeente Zundert voorlopig geen 5,37 miljoen euro te betalen. Dat heeft de rechtbank in Breda beslist.

De burgemeester van Zundert nam vorig jaar het beheer over van de "criminele woonwijk" op de camping in Rijsbergen. Het staat nog niet definitief vast dat Zundert dat had mogen doen. Daar moet de Raad van State nog een oordeel over vellen.

Sowieso is niet duidelijk waar de hoogte van het bedrag op gebaseerd is. Zundert stuurde rekeningen voor beveiliging en de receptie. De omstreden beheerde Engel krijgt de camping echter niet terug. Dat verzoek wees de rechter wel af, schrijft Omroep Brabant.

Er lopen diverse rechtszaken over Fort Oranje, dat ooit begon als een familiecamping maar waar op het laatst zo'n 600 mensen, onder wie kinderen, woonden in erbarmelijke omstandigheden.

Vorige week verloor Engel nog een andere zaak. Hij had een boete gekregen toen hij op het terrein wilde komen. Volgens Engel was de politierechter die deze zaak moest beoordelen, niet objectief. De wrakingskamer gaf hem ongelijk, de rechter mocht blijven.