Politie zoekt getuigen zedenmisdrijf 33-jarige vrouw in Den Haag

De politie in Den Haag zoekt getuigen van een zedenmisdrijf in Den Haag. Het slachtoffer, een 33-jarige vrouw, heeft verklaard dat ze in de nacht van zaterdag op zondag is ontvoerd en vervolgens misbruikt door twee mannen.

Het incident vond plaats in de wijk Transvaalkwartier. De vrouw vertelde dat ze op de hoek van de Hertzogstraat en de Morgenzonlaan in een personenbusje werd gedwongen. Op een voor haar onbekende plek werd ze misbruikt.

Nadat het misdrijf had plaatsgevonden, troffen agenten de vrouw overstuur aan in de Van Ostadestraat. Die straat ligt op zo'n twee kilometer van de plek waar ze zou zijn ontvoerd.

De politie beschikt niet over meer informatie dan wat de vrouw heeft verteld, zo laat een woordvoerder van de politie Den Haag weten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Anderhalve week gelden zorgde de gewelddadige verkrachting van een 20-jarige Indonesische studente in Rotterdam landelijk nog voor veel beroering. Een 18-jarige verdachte werd aangehouden na bestudering van camerabeelden.