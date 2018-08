Tientallen gewonden bij treinbotsing Machu Picchu

Door een botsing tussen twee treinen in de buurt van de wereldberoemde Inca-stad Machu Picchu zijn tientallen toeristen gewond geraakt. Vijf mensen zijn zwaargewond, 23 inzittenden hebben lichtere verwondingen.

Volgens de politie in Peru komen de meeste gewonde toeristen uit het buitenland. Of er ook Nederlanders bij zitten, is niet bekend.

Volgens lokale media waren er vertragingen vanwege boerenprotesten in het gebied, maar waardoor het tot een botsing kon komen is niet bekend.

Machu Picchu is de meestbezochte plek in Peru onder toeristen. Elke dag komen er zo'n 3800 mensen.