Brochure moet lageropgeleide ouders helpen bij studiekeuze kind

Thuis praten over studiekeuze is belangrijk, maar dat gebeurt niet altijd genoeg. Dat vindt oudervoorlichter Hermien Miltenburg van de Universiteit Wageningen. Ze heeft daarom een digitale brochure met tips voor ouders van aankomende studenten ontwikkeld.

Volgens de Inspectie van het Onderwijs is minimaal een derde van de instromende hbo-studenten een zogenoemde 'eerstegeneratie-student', van wie de ouders niet hebben gestudeerd. Op de universiteit is dat minimaal een kwart.

"Ik ben er bekend mee, want mijn ouders hebben ook niet gestudeerd", zegt Miltenburg. "Het is heel belangrijk om goed te weten wat je wil. Daarvoor moet je praten met naasten. Maar met name ouders die zelf niet gestudeerd hebben vinden dat moeilijk", aldus Miltenburg. Het gaat daarbij vaak om ouders met een migratie-achtergrond.

Tips

In de brochure, die gratis kan worden gedownload en kan worden verspreid, staan onder meer tips over het kiezen van een studierichting en het kiezen van de goede studie, maar ook de werking van het studiepuntenstelsel. Ook krijgen ouders tips over hoe ze hun kind in de zomer het best kunnen voorbereiden op hun nieuwe studie.

"Ik heb me laten inspireren door studenten en ex-studenten die lageropgeleide ouders hebben", vertelt Miltenburg. De illustraties zijn gemaakt door eerstegeneratie-studenten.

Geholpen

"Zo'n boek had mij wel kunnen helpen", zegt Karen Cohen. Zij begint in september aan een opleiding citymanagement. "Mijn ouders zijn wel heel erg betrokken, maar ik moest toch ook wel veel op eigen houtje uitvogelen."

Vierdejaars-studente Sanne Gijsbergs kan daarover meepraten. "Mijn vader kwam er op mijn diploma-uitreiking achter welke opleiding ik zou gaan doen", zegt Gijsbers. "We namen allebei niet echt het initiatief om erover te praten."