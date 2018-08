Wekdienst 1/8: schoonmaakactie op Nederlandse stranden en Schiphol naar de rechter

En dan nog even dit:

Mars was de afgelopen 15 jaar niet zo dichtbij als afgelopen nacht. De planeet was 'slechts' 57,6 miljoen kilometer bij ons vandaan. Dat is zo'n 150 keer de afstand tot de maan, die tijdens de eclips afgelopen vrijdag door de bewolking niet overal even goed was te zien. Mars was nu wel goed te zien. "Beter dan die bloedmaan, deze zag je tenminste wel", twitterde iemand.

Een hele fijne dag!