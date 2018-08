Mars door amateurfotografen gespot: 'Deze zag je tenminste wel'

Maar om echt iets van het oppervlak te kunnen onderscheiden zijn sterkere kijkers nodig, zoals de Hubble ruimtetelescoop die in een baan om de aarde draait. Omdat Mars zo dichtbij staat, werd de telescoop eerder deze maand even op de rode planeet gericht.

Op de Hubble-foto is te zien hoe een gigantische stofstorm over de planeet raast. In 2016, toen Mars ook relatief dicht bij de aarde stond, waren er geen stofstormen en was het oppervlak beter te zien.