Tientallen gewonden bij vliegtuigcrash in noorden van Mexico

In het noorden van Mexico is een vliegtuig neergestort kort na het opstijgen. Het gaat om een binnenlandse vlucht van Aeroméxico. Het toestel was onderweg van de stad Durango naar Mexico-stad.

De minister van Transport meldt op Twitter dat er 101 mensen aan boord waren. Er zouden 85 mensen gewond zijn geraakt en geen doden zijn gevallen.

De meeste inzittenden zouden het vliegtuig op eigen kracht hebben verlaten. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten is de piloot het zwaarst gewond.