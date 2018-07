Wel of niet naar Tadzjikistan: 'We zoeken het avontuur, niet het gevaar'

Ze hebben zich natuurlijk al een beetje op de reis voorbereid. "En dan is dit wel een domper op de voorpret", zegt Vlasman. "Je hoort alleen maar goeie verhalen over dat land met heel gastvrije mensen en dan krijg je zoiets te horen. Ja, daar schrik je natuurlijk wel van."

Maar het duurt nog even voor ze vertrekken. "Dus je kan nog kijken hoe het zich daar ontwikkelt. Wordt het erger, blijft het hierbij? Al dat soort dingen wegen mee, denk ik", zegt Vlasman.

Tickets betaald

"In principe is er geen reden om te annuleren want er is geen negatief reisadvies", zegt Marco Brand van reisbureau Motor Trails. Dat betekent dat ze geen beroep kunnen doen op een annuleringsverzekering en hun geld dus kwijt zijn.

"Het probleem in dit geval is dat wij de tickets al voor ze hadden geboekt en die kunnen we nu dus niet kosteloos annuleren. In september hebben we ook een groepsreis naar Tadzjikistan en daar hadden we de tickets nog net niet van bevestigd. Die reis konden we dus wel annuleren en dat hebben we op verzoek van enkele deelnemers ook gedaan. We kijken nu of ze op een andere reis mee kunnen."

Extra veilig

In het geval van Van der Kaay en Vlasman ging het om een individuele reis. "We hadden voor hen een vlucht, de motoren en de eerste drie nachten bij een hotel geboekt. De hotels en motoren zijn mogelijk nog wel af te zeggen als ze besluiten dat ze echt niet willen gaan", zegt hij. "Dan moeten we gewoon een financiƫle oplossing zoeken."

Voor Vlasman en Van der Kaay is het verlies van geld geen reden om toch te gaan. "Het is 'all in the game'. Dat weet je, met dit soort reizen. Het is wel jammer, heel jammer. Maar veiligheid staat voorop."

Marco Brand blijft intussen hoopvol. "Toerisme is een grote bron van inkomsten voor Tadzjikistan dus de overheid zal er nu alles aan doen om te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Waarschijnlijk is het er de komende tijd juist heel erg veilig."