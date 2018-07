Duo in Texas bekent haaiontvoering met kinderwagen

De gestolen hoornhaai Miss Helen is weer terug in haar aquarium in Texas. Twee mannen hebben bekend dat ze de haai van 40 centimeter uit het aaibassin hadden gestolen, op creatieve wijze.

Op de beelden van beveiligingscamera's was de opmerkelijke diefstal in het San Antonio Aquarium vastgelegd. Een man viste Miss Helen uit het water en de ander wikkelde haar in een handdoek. Vervolgens werd de vis in een kinderwagen het pand uitgesmokkeld.

Andere bezoekers van het Texaanse aquarium lijken niets te merken van de haaienroof: