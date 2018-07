'Je gaat toch niet naar het buitenland voor het weer?'

Dit jaar brengen meer mensen hun vakantie door in eigen land. Dat komt door het mooie weer, zeggen ze in een enquête van de ANWB. Bijna een op de vijf ANWB-leden die nog geen reis had geboekt, heeft in plaats van een reis naar het buitenland gekozen voor een verblijf in Nederland.

De recreatiesector onderschrijft dat beeld. "De campings en vakantieparken zitten goed vol. Je moet echt je best doen en geduld hebben om nog een plekje te vinden", zegt Martin Maassen, directeur van RECRON. "Veel Nederlanders die nog geen vakantiebestemming hebben blijven in Nederland.