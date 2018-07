Nederlandse vrouw en zoon (6) vermoord in New York

Een Nederlandse vrouw en haar zoontje zijn in New York doodgeschoten door de ex van de vrouw, die ook de vader van het kind is. Dat gebeurde gisteravond in het appartement van de man.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving van Amerikaanse media over de zaak. De vrouw was 47 jaar oud, de zoon 6.

De dader, een Amerikaan van 39, schoot ook zijn huidige vrouw en zichzelf dood, schrijft The New York Post. Ook deze vrouw was volgens de krant Nederlands. Buitenlandse Zaken zoekt uit of dat klopt.

De krant schrijft dat de ex-vrouw met haar zoontje in Nederland woonde en dat ze twee maanden in New York waren zodat het zoontje zijn vader kon zien. De vrouw en haar ex waren verwikkeld in een juridisch conflict over hoe vaak de man hun zoon kon zien.