Jaden (7) sliep nachten opgevouwen in kist: 'Er is niks goeds aan papa'

"Papa sloot daarna de kist af, door een tiewrap door het oog te halen", vertelt Jaden later aan de politie. "Er is helemaal niets leuks aan papa."

Op 22 juli weet Jaden weer de kist uit te kruipen. "Ik heb in de caravan gekeken of er wat te eten was", verklaart hij later. "Ik ben toen ook naar andere tenten gegaan om meer eten te zoeken. Ik had gewoon honger."

Vastgebonden in de kofferbak

Jaden legt uit hoe hij leefde. Zijn zusjes, de honden en zijn ouders sliepen altijd met elkaar in de caravan. "Ik sliep alleen in de voortent en kreeg alleen droog brood, soms beschimmeld." Jaden mocht niet douchen, maar werd met een tuinslang afgespoeld door zijn vader. "Ook als het gesneeuwd had", vertelt Jaden.

Sinds ze op de camping zijn, slaapt hij in de kist. "Als we weg gaan met de auto dan zit ik in de kofferbak, daar is een kinderstoeltje. Ik word met tiewraps vastgebonden."

Jaden is te mager, te klein en oogt jong voor zijn leeftijd, concludeert de GGD later. Zijn huid is droog en de donshaartjes op zijn arm doen vermoeden dat er sprake is van zware ondervoeding. Ook heeft hij drie ribben gebroken.

Zijn moeder blijft mishandeling en verwaarlozing ontkennen. Ze herinnert zich de striemen op zijn polsen en enkels niet. "Hij had wel regelmatig wondjes van de muggenbulten die hij openkrabde", zegt ze.