OM vermoedt dat buit van kluisjesroof in buitenland is

Het Openbaar Ministerie vreest dat de buit van de kluisjesroof in Oudenbosch in het buitenland is. Dat bleek tijdens de eerste zitting bij de rechtbank in Breda. Voor de kluisjesroof begin dit jaar in het Rabobank-filiaal in Oudenbosch zitten twee verdachten vast.

Justitie heeft nog geen idee in welk land de buit zou moeten zijn, maar als die inderdaad in het buitenland is, gaat het veel meer tijd kosten om de zaak te onderzoeken. Er moet dan internationaal worden samengewerkt, meldt Omroep Brabant.

Het OM vroeg de rechtbank om de hechtenis van de verdachten te verlengen, vanwege het vluchtrisico. De rechtbank bepaalde vervolgens inderdaad dat ze langer vast blijven zitten, maar niet vanwege vluchtgevaar. Wel denkt de rechter dat de mannen het onderzoek zouden kunnen frustreren als ze op vrije voeten zijn.

Miljoenenbuit

Tussen 2 en 5 maart haalden dieven honderden kluisjes leeg bij de bank en maakten voor miljoenen buit aan geld en sieraden. De twee verdachten zouden als beveiliger de deur hebben opengezet en het alarm uitgeschakeld. Daardoor konden twee oud-collega's van hetzelfde beveiligingsbedrijf de kluiskelder leegroven, denkt het OM. Dat tweetal is nog spoorloos.

Opsporing Verzocht toonde in mei beelden van de roof: