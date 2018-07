Niet alleen het gras is groen bij de Engelse voetbalclub Forest Green Rovers

De Engelse profclub Forest Green Rovers mag zich de eerste voetbalclub ter wereld noemen die CO2-neutraal is. Als erkenning is de club opgenomen in een speciaal programma van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met klimaatverandering.

Forest Green Rovers uit Nailsworth in het graafschap Gloucestershire speelt in League Two, de vierde en laagste profcompetitie in Engeland. Ze spelen op een organisch veld, dat wordt gemaaid door een robotmaaier op zonne-energie.

In de kantine zijn alleen veganistische snacks te koop en de spelers krijgen in de rust een wolkje sojamelk in de thee. Op de parkeerplaats kunnen supporters tijdens de wedstrijd hun elektrische auto opladen.

Zonnepanelen

Een en ander is geen toeval. Voorzitter van de club - in Engeland ook vaak de eigenaar - is miljonair Dale Vince. Hij is de oprichter van Ecotricity en dat bedrijf levert de 100 procent groene stroom aan Forest Green Rovers. Op het dak van het stadion liggen zonnepanelen.

In een toelichting op de erkenning zegt Vince dat het fantastisch is om op deze manier voor de troepen uit te lopen, maar dat andere clubs zullen volgen. "Het is slechts een kwestie van tijd voor de grote jongens zoals Real Madrid, Manchester United en de San Francisco 49ers ons voorbeeld zullen volgen."

Twee jaar geleden verklaarde de club zich al volledig veganistisch. In en rond het stadion is sindsdien alleen nog maar veganistisch voedsel te krijgen. Ook de spelers houden zich hieraan.