President én uitdager Zimbabwe eisen overwinning op

Een dag na de presidentsverkiezingen in Zimbabwe heeft zowel president Mnangagwa als oppositieleider Chamisa de overwinning opgeëist. De gegevens die Chamisa heeft, overtuigen hem ervan dat hij een "overtuigende overwinning" heeft geboekt. Mnangagwa noemt de informatie die bij zijn partij binnenkomt op zijn beurt "extreem positief".

Zimbabwe hield gisteren zowel presidents- als parlementsverkiezingen en koos ook regionale raden. Het waren de eerste verkiezingen sinds het leger in november Robert Mugabe afzette en hem verving door Emmerson Mnangagwa.

De eerste uitslagen worden vandaag verwacht. Officieel heeft de kiescommissie vijf dagen de tijd om de einduitslag bekend te maken. Informatie uit de verschillende stembureaus wijzen op een nek-aan-nekrace. De opkomst was met 75 procent hoog.

Twijfel over kiescommissie

Een waarnemersmissie uit Zimbabwe laat weten dat er zorgen zijn over de onafhankelijkheid van de kiescommissie. In het land wordt betwijfeld of de regeringspartij Zanu PF, die 38 jaar aan de macht is geweest, zich aan de kant laat zetten.

Het hoofd van de Europese waarnemers, de Duitser Elmar Brok, heeft gezegd dat de verkiezingen voor het grootste deel zonder onregelmatigheden zijn verlopen.

Als geen van de presidentskandidaten meer dan 50 procent van de stemmen heeft gehaald, is er op 8 september een beslissende tweede ronde.