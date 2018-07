In Antwerpen is een vrouw rond het middaguur zwaargewond geraakt nadat ze was overgoten met een bijtende substantie. Volgens Belgische media stond de vrouw op het Sint-Jansplein te wachten op de bus toen een man de bijtende stof, mogelijk zwavelzuur, in haar gezicht en op haar kleren gooide.

Ze is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De man is voortvluchtig. Volgens Belgische media had de aanvaller eerder een relatie met de vrouw.